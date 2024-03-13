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        CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma soruşturmasında 3 isim ifade verecek

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile 2 kişinin bilgisine başvurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:20
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        Para sayma soruşturmasında 3 isim ifadeye çağrıldı
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        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve desteler halinde paraların sayıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası tartışmalar sürerken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

        İmamoğlu ve Tunç'tan 'para sayma' açıklaması
        İmamoğlu ve Tunç'tan 'para sayma' açıklaması

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda lehte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak." diye konuşmuştu.

        Görüntülerle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Seçime 20 gün kala CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." ifadesini kullanmıştı.

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında ise "4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır." denilmişti.

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        #para sayma görüntüleri
        #CHP
        #CHP İl Başkanlığında para sayma soruşturması
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