CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.
- Hakimliğin kararından
Hakimliğin kararında, Fahrettin Altun'un avukatının, 21 Nisan'da araçla gelen şüpheliler Suat Özçağdaş, Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar'ın müşteki Altun'un ikametinin bulunduğu konutunun ve bahçesinin fotoğraflarını çektiğini, şüphelileri bu suça azmettiren kişinin ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğunu belirterek, şikayette bulunduğu hatırlatıldı.
Kararda, tanıklardan A.O'nun ifadesine de yer verilen kararda, "CHP İlçe Başkanı olduğunu söyleyen şahsın telefonunu bahçeye doğru yönelterek fotoğraf çektiğini gördüm. Ayrıca fotoğraf çekmek isteyen şahıs kendisinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve Fahrettin Altun'un ikametine düzenli olarak kontrol amaçlı geleceğini söyledi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.
Şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şüphelilere partisinin talimat verdiği şeklinde ikrarda bulunduğu kaydedilen kararda, Suat Özçağdaş'ın ifadesinde ise il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu bilgisi verildi.
Soruşturma kapsamında Suat Özçağdaş'ın cep telefonu üzerinde yapılan imaj incelemesinde müşteki Fahrettin Altun'un ikametinin bulunduğu bahçeye ait bir fotoğraf bulunduğu belirtilen hakimlik kararında, şunlar kaydedildi:
"Şüpheli Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle, özel 'hayatın gizliliğini ihlal' suçuna azmettirici olup olmadığı ve diğer isnat edilen suçları işleyip işlemediği hususunun takdir ve değerlendirmesinin yetkili ve görevli mahkemece yapılması gerektiğinden itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir."
Kararda, bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın kaldırıldığı vurgulanarak, soruşturma dosyasının gereğinin yapılması için tekrar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilmesine hükmedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!