CHPİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu, Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi, Samatya'daki Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'ni ziyaret ederek, din adamları ve vakıf başkanlarıyla görüşmeler yaptı.

Bakırköy Meryem Ana Rosairo Kilisesi'nde Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı 2. Başkanı Kenan Gürdal ve Episkopos Melke Akyüz'le bir araya gelen İmamoğlu, Surp Kevork Ermeni Kilisedeki ayin törenini izledikten sonra kilisenin vakıf başkanı Yesayi Demir ve Episkopos Sahale Maşalyen ile görüşerek, Yeşilköy sahilinde, denizden haç çıkarma törenine katıldı.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, Yıldırım'ın kendisi tebrik ettiğini söyledi.

İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'a her zaman görüşebileceklerini söylediğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Binali Yıldırım Bey, görüşmemizde eşi hanımefendinin, eşime selam ve teşekkürlerini iletti. Ben de teşekkür ettim ve eşleri hanımefendiye selam ve saygılarımı ilettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme talebinde bulundum. Kendileri de basın yoluyla bana olumlu yanıt verdiler. Ben, İstanbul'da görev yapmış bütün belediye başkanlarını ziyaret edip, tecrübelerini dinlemek isterim. Sayın Erdoğan ne zaman nerede uygun görür davet ederlerse bir araya gelip görüşeceğiz."

İMAMOĞLU, HDP MARDİN MİLLETVEKİLLİ TUMA ÇELİK İLE SOHBET ETTİ

İmamoğlu, Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'ni de ziyaret ettikten sonra kilise vakıf başkanı Habip Özfuruncu'yla görüşerek, ayin için gelen vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Burada karşılaştığı HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile seçim çalışmalarına yönelik bir süre konuşan İmamoğlu, kilise çıkışında vatandaşlarının öz çekim isteğini kırmayarak, parti yetkilileri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmamoğlu'na Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları ziyaretleri boyunca eşlik etti.