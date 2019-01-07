07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP ve İYİ Partili kurmayların "yerel seçimde işbirliği" görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Heyetler, 21 büyükşehirde varılan mutabakatın ardından da önemli mesafe kat etti. İl belediyeleri ile büyükşehir ilçeleri üzerine yapılan görüşmelerde, anlaşma sağlanan il sayısı 24'e yükseldi.
Bu kapsamda Edirne, Kırklareli, Burdur, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Sinop, Bolu, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Artvin, Rize, Bilecik ve Bartın'da CHP adayının desteklenmesi kararlaştırıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi için de heyetler nihai kararını verdi. Adaylığı açıklanan CHP'li Ali Öztunç'a, İYİ Parti de destek verecek. Buna karşılık Elbistan ilçesi de İYİ Parti'ye bırakıldı.
HANGİ İLLER İYİ PARTİ'DE?
Heyetler, Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye'de İYİ Parti adayının desteklenmesine karar verdi. Ayrıca, büyük bir sürpriz olmazsa, Elazığ ve Yozgat'ta da yine CHP aday çıkarmayarak İYİ Parti'ye destek verecek. Amasya ve Aksaray'a ilişkin ise görüşmeler sürüyor. Her iki partinin kaynakları da bu iki ilin işbirliği kapsamına alınacağı görüşünde. Böylece işbirliği yapılan il sayısı 48'e yükselecek. Masadaki bir diğer il olan Ordu'da da nihai karar verilmedi. Ortak bir adayın çıkarılması da işbirliği kapsamı dışında bırakılması da ihtimaller arasında.
ÜÇ İLÇE HALA MASADA
İşbirliği görüşmelerinin başından bu yana tartışılan, ancak henüz orta yolun bulunamadığı üç ilçe var. Ankara'da Etimesgut, Antalya'da Kepez, Muğla'da da Bodrum ilçesi. Kaynaklar bu ilçelerde henüz mesafe kat edilemediğini söylese de 46 il belediyesinde yapılan işbirliği anlaşmasına dikkat çekiliyor. Sürecin bu ilçeler nedeniyle sekteye uğramayacağı belirtiliyor. İşbirliği görüşmelerinin bu hafta tamamlanması hedefleniyor.
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