CHP İl Başkanlığına ait araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Osmaniye'de CHP İl Başkanlığına ait araçta sentetik uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ı iki oğlu, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

30 Aralık 2021'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürdü.

Olayın ardından il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Mehmet Aşık'ın gözaltına alınan oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A'nın emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce 31 Aralık 2021 günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ç.A. ve M.T.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

30 Aralık'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayın ardından Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.