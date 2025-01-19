CHP, iktidar programını ve adayını belirleyecek

CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, katıldığı televizyon programında "Birkaç ay içerisinde CHP'nin adayı belli olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Fırat "Birkaç ay içinde iktidar programımızı açıklayacağız. Yani Türkiye'nin sorunları nedir? Biz bu sorunları nasıl tanımlıyoruz ve bizim bu sorunlara dair çözümlerimiz. Genel başkanımız Salı günü saat 13.30'da bir toplantı yapacak. Adayın nasıl belirleyeceğine ilişkin yöntemi açıklayacak. Biliyorsunuz 100 bin imza da toplanabilir. Daha önce CHP üyelerinin oy vereceği bir yöntem olabilir. Yani birkaç ay içerisinde program, yöntem ve sonrasındaki gelişmelere bağlı olarak da aday. Dolayısıyla böyle bir sürecin içerisindeyiz." dedi.

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