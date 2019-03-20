CHP heyeti, iki camide ibadet edenlere yönelik insanlık dışı terör katliamının yaşandığı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, yaşamını yitiren 50 kişi için taziyede bulundu, yaralı Türk vatandaşlarını ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Christchurch’te Al Noor ve Linwood Camii’ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dileriz dünya bu saldırıdan gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den oluşan CHP Heyeti, Christchurch’te ilk olarak; katliamların yaşandığı Al Noor Camii ile Linwood Camii’ni ziyaret etti ve kurbanlar anısına çiçek bıraktı.

CHP Heyeti, insanlık dışı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ı ve ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Grup Başkanvekili Engin Altay, Boztaş’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük Heyetleri de eşlik etti.

Heyet ayrıca, yoğun bakımda tedavisi süren Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın eşi Hamime Hanım ile hastanedeki yaralı Afgan vatandaşlarını ziyaret etti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey’den ayrıntılı brifing alan CHP Heyeti, Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu’nu ve açtıkları taziye evini ziyaret ederek taziyelerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.

"DERS ÇIKARILMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, hastane ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olmasından derin üzüntü duyuyoruz. CHP Heyeti olarak tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Hastanede değişik ülkelerden çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor. Vatandaşlarımızın da Afgan ve Bangladeşli kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyoruz. Uluslar arasında bir fark yok. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Dileriz dünya, bu terör saldırısından gereken dersleri çıkarır ve benzer katliamlar, acılar bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

Hastane ziyaretine eşlik eden Yeni Zelanda müftülük heyeti temsilcileri de ziyaretleri için CHP Heyeti’ne teşekkür etti.