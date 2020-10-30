CHP heyeti, Ordu'da maden arama sahalarında incelemelerde bulundu

AA

Torun ve Öztunç, beraberindeki partililer ile Üçpınar Mahallesi'nde özel bir firma tarafından bölgede bentonit madeni arama faaliyetleri kapsamında yapılan sondaj çalışması nedeniyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinleyen heyet, daha sonra güvenlik önlemi alınan sondaj çalışmasının yapıldığı alana geçti. Burada firma yetkilisiyle görüşen heyet, çalışma hakkında bilgi aldı.

Sondaj çalışmasının yapıldığı Yeşilkent Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluşan heyet, vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Partinin ilçe binasında bir toplantı yapan CHP heyeti, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, bu güzelliğe, doğaya yazık edildiğini belirterek, "Altın arıyorlarsa sabah da söylemiştik, altın fındıktır. Fındığı keserek, 'fındığı kaldıralım ve yerine altından altını çıkaralım'. Yazıktır, günahtır, değmez." diye konuştu.

Öztunç, hükümetin, son zamanlarda 4-5 vilayete kafayı taktığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlara baktığınız zaman Muğla'ya, Çanakkale'ye kafayı takmış görünüyorlar. Balıkesir'e, Kazdağları'na yani. Karadeniz'de de Ordu'ya kafayı takmışlar. Ordu'da her tarafı maden ocağına çevirmek istiyorlar. Ordu'yu delik deşik yapmak istiyorlar. Ordulular, Ünyeliler, Fatsalılar buna izin vermesinler. Çünkü bir kanun çıkar. Kanun çıktığı zaman Mili Eğitimle ilgilidir, tekrar başka hükümet gelir düzeltir. Ama çevreyle ilgili bir kanun çıkarsa, çevreyle ilgili bir yanlış yapılırsa düzelmez. O ağaçlar kesilirse, 100 yıl, 200 yılda o ağaçların yerine yeni ağaçlar ancak gelir."

Köylülerle birlikte olduklarını dile getiren Öztunç, "Onlar yürütmeyi durdurma davası açacaklar, onlara gereken desteği veriyoruz. Aynı zamanda dün orada yaşanan gerçekten vahim bir durum oluştu. Bugün sabah da söyledim. İlk o görüntüleri izlerken kadınlar yerlerde sürünüyor, biber gazıyla teyzelere, amcalara müdahale ediliyor." dedi.

- CHP'li Torun'un açıklamaları

Torun ise bu olumsuzluğa, haksızlığa hep beraber direneceklerini ve halkın gücünün önünde hiçbir güç olmadığını vurguladı.

Şu anda Karadeniz’in bu yeşil coğrafyasında, bu bereketli alanlarında bir talan başladığını savunan Torun, "17 Eylül'de yapılan ihaleyle birlikte Ordu topraklarının yüzde 34'ü maden sahası olarak ilan edildi. Düşünebiliyor musunuz? Bu tamamen Ordu'yu yok saymak demektir. Ordulu üreticiyi yok saymak demektir ama biz biliyoruz ki bu toprakların üstü altından daha değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan arbedeye değinen Torun, şunları kaydetti:

"O yapılan hareketin de hesabını mutlaka soracağız. Asıl olan vatandaştır. Bu vatandaş ki vergisini verir, askere çocuğunu gönderir. Bu ülkeye hangi hizmeti, hangi sorumluluğu varsa yerine getirir. Ama sen bu toprakları bekleyen, bu geniş alanları bekleyen, burada yaşam mücadelesi veren hemşehrilerimize hiç kimsenin el kaldırmaya hakkı yoktur, bu güvenlik kuvvetleri de olsa. Onlar bizim güvenliğimizi sağlamak için buradalar, bize dayak atmak için değil. Mutlaka bunun da takipçisi olacağız."

Demokrasiden, adaletten yana olduklarının altını çizen Torun, "Ama görüyoruz ki burada ciddi bir adaletsizlik var. Nedir bu Karadeniz halkından, Ordu halkından istediğiniz? Yetmedi mi? Gözünüz doymadı mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Torun, bu durumun doğaya zarar verdiğine işaret ederek, "Fatsa'da gördük bahçeleri, durum ortada. Buralarda eğer aynı şekilde olursa bunun bedeli ağır olur. Bunun daha geri dönüşü yok. Oradan çıkardığınız madenin on katını da satsanız bu doğayı yerine getiremezsiniz, geri getiremezsiniz." şeklinde konuştu.

Karadeniz'in, bol yağmur aldığı için sanki su var gibi kabul edildiğini anlatan Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama ben biliyorum ki, bir çok köyümüzde su sorunu var, su sorunu yaşanıyor. Kaldı ki arazinin özelliğinden dolayı zaman zaman su kaynakları da yer değiştiriyor. Böyle bir coğrafyada yaptığınız o sondaj ve altın aramalarının mutlaka ve mutlaka suyu etkilememesi mümkün mü? Sudan daha değerli bir şeyimiz var mı? Mutlaka bunu savunacağız ve bu toprakları hep birlikte korumanın mücadelesini vereceğiz. Sonuna kadar yanınızdayız. Her şekilde yanınızdayız. Bu haksızlığa mutlaka dur diyeceğiz ama vatandaşa zulmedenlere hesabını soracağız."

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İl Başkanı Atilla Şahin ve CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral da birer konuşma yaptı.