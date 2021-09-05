AA

Partiden yapılan açıklamada, heyetin bugün yapacağı Erbil ziyaretinde Bölgesel Yönetim yetkililerinin yanı sıra KDP, KYB, Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi inanç önderleri ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Heyetin daha sonra Kerkük'e geçerek Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret edeceği bildirildi.

CHP'nin, Orta Doğu barışı ile Türkiye'nin bölgesel hak ve menfaatlerini önceleyen siyaset anlayışını benimsediği kaydedilen açıklamada, görüşmelerde bölge barışına katkı sunmak için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı"nın (OBİT) kurulmasının önemine değinileceği ifade edildi.

Açıklamada, CHP'nin, komşularla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine inanarak, Orta Doğu'da suların durulması için ana muhalefet olarak büyük bir hassasiyet ve sorumlulukla üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Heyette Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat da yer alacak.​​​​​​​