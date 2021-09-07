CHP heyeti Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Irak temasları kapsamında ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisini ziyaret eden CHP heyetini, Türkmen Bakan Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal ve Türkmen parti yetkilileri karşıladı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Salıcı, dün Kerkük'te ITC merkezini ziyaret ettiklerini, bugün de Erbil'de Bakan Maruf ve ITC yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkmen Cephesinin, Bölgesel Yönetim çerçevesi içinde kuzey Irak'ta illerdeki il başkanlarının da bulunduğu bir toplantı yaptık. Karşılıklı olarak burada Türkmen kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları için siyasette, ticari hayatta, ekonomik hayatta, buranın toplumsal barışının bir parçası olarak, burada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, diğer kesimlerle daha iyi koşullar altında, toplumsal huzuru, toplumsal barışı sağlayabilmeleri için gerekli görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.
Türkmenlerin sorunlarını dile getirmeye, onların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamaya çalışacaklarını vurgulayan Salıcı, bu meseleyi bir siyasi parti meselesi olarak görmediklerini söyledi.
Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Salıcı, "Karşılıklı olarak görüşlerimizi ilettik. Sayın Genel Başkanımızın selamını ilettik. Sayın Bakanımızın ve arkadaşların da Genel Başkanımıza selamını aldık. Çok memnun olduk. Verimli, güzel bir ziyaret gerçekleşmiş oldu. ifadelerini kullandı.
Türkmen Bakan Maruf da görüşmede Irak ve IKBY'deki Türkmenlerin son durumunun ve Irak seçimlerine ilişkin çalışmaların konuşulduğunu aktardı.
Bölgeye yapılan ziyaretlerin önemine dikkati çeken Maruf, "Bizim için anavatanımızdan, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bu heyetlerin ziyaretleri Türkmenler için ve ilişkiler konusunda önemlidir." dedi.
Maruf, Türkiye'nin her zaman Türkmenlere büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi.
CHP heyeti, Erbil'deki temasları kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya gelmişti.
Heyet, Kerkük ziyaretinde de ITC Başkanı Hasan Turan ile görüşmüştü.
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