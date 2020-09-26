CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi - İSTANBUL

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Pelosi'nin Türkiye'yi "kötü örnek" olarak gösterdiği açıklamalarını eleştirdi.ABD'nin iç siyasi çekişmelerinde Türkiye'nin bir siyasi hesaplaşmanın argümanı olarak kullanılıyor olmasından son derece rahatsız olduklarını dile getiren Özel, "Türkiye'ye husumet duyan bir dil ve bilinçaltıyla söylenmiş bir sözdür ve uluslararası nezaket sınırları aşılmıştır. Bundan Türkiye olarak ve ana muhalefet partisi olarak büyük bir üzüntü duyuyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu konudaki rahatsızlığımızı iletiyoruz." diye konuştu.
Özgür Özel, HDP'de siyaset yapan kimi aktif milletvekili, kimi belediye başkanı, kimi de daha önce bu görevleri yapmış kişilere operasyon yapıldığını ifade etti.Söz konusu kişilerin dün gözaltına alındığını aktaran Özel, 2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlerde hayatını kaybedenlerle ilgili duydukları üzüntüyü ifade ettiklerini anlattı.
Özel, bu konunun araştırılmasının, soruşturulmasının, suçluların cezalandırılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin en tabii hakkı ve görevi olduğuna işaret etti.Meselenin hukuki değil, siyasi bir süreç olduğunu savunan Özel, varsa yeni delillerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.
Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezasını kınayan Özel, Halk TV ile dayanışma gösterdiklerini de sözlerine ekledi.- CHP'nin Demokrasi Raporu paylaşıldıCHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de basın toplantısının ardından Demokrasi Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.
Raporun sonucunda, "Ülkemizde geçmişten bugüne anayasal değişiklikler iktidarı ve iktidarın dayandığı zümreyi konsolide etmeye dayanıyor. Ancak sürdürülebilir yeni geleceğin hukuki zeminini inşa ederken tekrar kısa vadeyi gözeten siyasi hatalara düşmemeliyiz. Görevimiz açık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, her kesimin siyasal temsilini gözeten, eşitliğe ve adalete güçlü bir temel sunan bir mutabakat anayasası oluşturmak." ifadesi yer aldı.
Bütün dünyada demokrasi fikrinin gerilediği ve otoriter liderlerin yükseldiği bir ortamda CHP'nin güçlü bir demokrasi birlikteliği oluşturmayı başardığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:
"12 Eylül cuntası özgürlüğü gasbetti. Ecevit'in deyimiyle 'özgürlüğü yitirdik'. Bugün de zor koşullar altında yaşıyoruz. Ancak 2020 Türkiye'sinde çok temel bir farklılık var. Yurttaşlarımız özgürlüğün yokluğunun dayanılmaz olduğunun farkında ve özgürlük için mücadele azmine sahip. Bu nedenle mücadelemiz günden güne büyüyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!