Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi partileri ziyaretinin ilk durağı ana muhalefet partisi CHP oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Hulusi Akar'a uzman erbaş ve erlerin yasalarla ilgili sıkıntılarını dile getirdik. ABD'den gelen ve hepimizin yüreğini sızlatan bu mektuba karşı Milli Savunma Bakanlığı'nın bir an önce cevap vermesini ve kendine yakışır bir mektup olmasını ifade ettik. Askerlik yasasıyla ilgili olarak sizin tarafınızdan ifade edilmesinin doğru olacağını dile getirdik. Görüşme itibarıyla gerçekten birbirimizi anlayış içerisinde söylenebilecek her şeyi söyleyerek neticelenmiştir.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Görüşelim dedikleri maddeler var. O maddelerle ilgili önümüzdeki hafta içerisinde adım adım ilerleyerek ne gibi düzeltmeler yaptılar, onu görerek biz de ona göre tavrımızı belirleyeceği. Zafiyet tereddütlerimizin giderilmesi için önümüzdeki hafta bu görüşmeler devam edecek.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARINA UYGUN CEVAP VERİLMELİ"

Koç, bir gazetecinin ABD'nin mektubuyla ilgili sorusu üzerine Özkoç şu karşılığı verdi:

"Mektubun içeriğiyle ilgili bazı konuları görüştük. Burada açıklamam mümkün değil. En kısa sürede Türkiye'nin itibarına uygun bir cevabın verileceğini kendileri ifade etti".