CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Mehmet Çek hakkında suç duyurusunda bulundu

REKLAM advertisement1

Gazeteci Mehmet Çek, Eylül ayı başında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Çankaya Belediyesi tarafından yapılan bir ihalenin Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yönlendirildiğini ileri sürmüştü.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Bunun üzerine Ali Mahir Başarır gazeteci Çek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde; Çek'in paylaşımlarına yer verilirken, gerçek dışı beyanlarla Başarır hakkında olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çek ifadeye çağrıldı.