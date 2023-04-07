Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, sosyal medya TwitterTwitter üzerinden halka seslendi.

KılıçdaroğluKılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili halkım, sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine'yi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler.

Bu arada şunu da söyleyeyim; devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce de şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. 'Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. 'Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir' dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarlarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar. Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadele ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım. Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim ölümüne. Şu net ki, ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız ve yapacağız. Halkıma sesleniyorum; 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım.