CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Pektaş'ın cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun hayatını kaybeden kayınpederi İlhan Pektaş'ın Ankara Karşıyaka mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı
Giriş: 01.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:01
CHP Genel Merkezi'nden cenaze törenine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun hayatını kaybeden kayınpederi İlhan Pektaş'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı" denildi.
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