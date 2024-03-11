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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı

        Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın 10. yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 18:41 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:41
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        Özel'den Berkin Elvan paylaşımı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berkin Elvan'ın ölümünün 10. yıldönümünde sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı.

        Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum.

        Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #Berkin Elvan
        #haberler
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