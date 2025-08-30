Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi, umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos" ifadesini kullandı

        Giriş: 30.08.2025 - 12:27 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:27
        Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

        "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi, umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor, hepsini saygı ve minnetle anıyoruz.

        Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

        #Özgür Özel
