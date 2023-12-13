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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ziyaretine ilişkin, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:46
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        CHP Lideri Özel DEM Parti'yi ziyaret etti
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        Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

        CHP'de ziyarete Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek katıldı.

        GÖRÜŞME 1,6 SAAT SÜRDÜ

        Özgür Özel, 1,5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, eş başkanlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Yeni ismiyle DEM Partisini genel merkezlerinde ziyaret ettiklerini belirten Özel, "Daha önce Mecliste görev yaptığım her aşamada şunu vurgulamıştım, siyasi partilerin arasındaki diyalog, hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından birisidir." dedi.

        Kurultay sonrası DEM Parti eş genel başkanlarının kendilerini arayarak kutladığını hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

        "DEM Parti bizden önce kurultayını yapmıştı. Kurultay yoğunluğu içinde partimizden hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle o ziyareti gerçekleştirdim. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık, Türkiye'yi, dünyayı değerlendirdik ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun, bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

        "SİYASİ PARTİLER SORUNLARINI MÜZAKEREYLE, DİYALOGLA ÇÖZER"

        Tuncer Bakırhan, Özgür Özel ve heyetine teşekkür ederken, "Çok verimli bir görüşme oldu. Başta ekonomi olmak üzere demokrasi, Kürt meselesi, kayyumlar olmak üzere, Türkiye'nin yaşamış olduğu meseleleri birlikte tartıştık konuştuk. Siz de bilirsiniz partimizin sürekli dile getirdiği bir şey var. Siyasi partiler sorunlarını müzakereyle, diyalogla çözer. Bu kadar yoğun sorun yaşadığımız bu süreçte, muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde de Türkiye'deki siyasi partiler diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirirler." diye konuştu.

        BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

        Tulay Hatımoğulları Oruç da CHP'nin yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.

        CHP heyetiyle Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği siyasi süreci ve iktisadi krizi değerlendirdiklerini belirten Oruç, şöyle devam etti:

        "Gerçekten demokrasiye model olması gereken Türkiye'deki bütün siyasi partilerin aslında Türkiye'nin sorunlarını konuşmak, görüşmek üzere ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil."

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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