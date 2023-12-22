CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefete muhalefet yapmayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci "hak ihlali" kararıyla ilgili, "Bugüne kadar çok eksik yapıldı ama buradan sonra, bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir, değişmez." dedi.

"Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişinin 104. Yılı Programı"na katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Can Atalay'la ilgili verilen ikinci kararda '13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle' ifadesi vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, dün verilen kararın çok dikkatli okunması gerektiğini söyledi.

“BU KARARI UYGULAMAMAK, HUKUK TANIMAZLIK, ANAYASA TANIMAZLIKTIR” Anayasa Mahkemesinde kararın 3 karşı oya karşı oy çokluğuyla alındığı halde uygulanması için mahkemeye oy birliğiyle yollandığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri diyorlar ki karar 'Ne olursa olsun, mutlaka uygulanmalıdır.' Buradan sonra bu kararı uygulamamak, hukuk tanımazlık, Anayasa tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun, Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Danıştay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, hepimiz yetkilerimizi Anayasa'dan alıyoruz. Anayasa'yı tanımayan devleti tanımaz, devleti tanımayan bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. O yüzden bugüne kadar çok eksik yapıldı ama buradan sonra, bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir, değişmez"

"HALKIN GÖNLÜNDE OLAN BİZİM DE GÖNLÜMÜZDE" Yerel seçimde AK Parti'nin Ankara ve İstanbul için halen aday arayışının devam ettiğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladıklarını anımsattı. REKLAM Bütün Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, onun aday arayışını izlediğini dile getiren Özel, şunları kaydetti: "Hepiniz biliyorsunuz, bütün Ankara konuşuyor. Birinin karşısında 15 kişiyi ölçtürdüler, birinin karşısında 12 kişiyi, karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülünecek bir durum değil, bu bizim için övünülecek bir durum. Hiç üzülmesinler. Demek ki Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara karşısına aday çıkarılamayacak, iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Şunu hatırlıyorum geçmişte sesleniyordu bize, 'Ey Cumhuriyet Halk Partisi, adayınız kim' diye. Ben seslenmeyeceğim, 'Ey Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Ankara'da adayın kim' diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan. bu övünülecek bir şey. Karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı değil, elimizdeki bütün büyük şehirleri iyi yönetiyoruz. Memnuniyet anketleriyle ölçüyoruz. Halkın gönlünde olan, bizim de gönlümüzde. Önümüzdeki hafta ve devam eden haftalarda peyderpey, bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor, Cumhuriyet Halk Partisi her parti meclisi toplantısında beş gün arayla, yedi gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra bütün Türkiye'ye bundan beş yıl önce baharı getirmiştik, bundan sonra yazı getireceğiz." REKLAM "Aydın ve İzmir adayları yılbaşından önce açıklanır mı?" sorusu üzerine ise Özel, "Hemen önce açıklanabilir, hemen sonra açıklanabilir. Ama sonuçta Aydın zaten açıklanacak. Biz benzer kategorideki belediyelerimizden önce Aydın'ı açıklarsak, o belediyelerde 'acaba açıklanmayacak mı' kaygısı oluşmasın diye belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın'ı beklettik. Bir başka sebebi yok." diye konuştu. "BİZİM ANLAYIŞIMIZDA MUHALEFET İKTİDARA KARŞI YAPILIR" Bir gazetecinin, "Geçen hafta çok konuşuldu, savaş ilanının ardından hem siz hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün Nevşehir'de. Bu değerlendirmelerin gölgesinde aslında sizden de bir açıklama bekliyoruz. Sizden her seferinde taban ittifakına vurgu yapıldı. Daha ılımlı mesajlar verildi ama son bir değerlendirme alabilir miyiz?" sorusuna Özel, "Buradan bu işte sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve 'Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetle kavga etsin' isteyenlere şunu söyleyeceğim, bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan, barışın başkentinden bütün muhalefete, bütün muhalefetteki partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum, biz Hacı Bektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz." yanıtını verdi.

HACIBEKTAŞ-I VELİ’NİN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nevşehir´in Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104'ünücü yıl dönümü dolayısıyla ilçeyi ziyaret etti. Genel başkan yardımcıları Gökhan Zeybek, Suat Özçağdaş, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilk olarak Hacıbektaş Belediyesi´ni ziyaret eden Özel, vatandaşların sevgi gösterileri arasında Hacıbektaş-ı Veli'nin Türbesi'nin olduğu dergaha gitti. Burada Üçler Çeşmesi'nden su içen ve türbeyi ziyaret eden Özel, ardından da Hacı Bektaş Kültür Merkezi'ne geçerek, vatandaşlara hitap etti. Özel, "Bugün çok tarihi bir gün. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş-ı ziyaretinin 104'üncü yılındayız. 19 Mayıs 1919´da artık İstanbul'da yapacak bir şey kalmadığı ve işgal altındaki bu toprakları kurtarmak, tek çarenin Anadolu'ya çıkmak olduğunu bildiği için Samsun'a çıktı. Ardından kongreleri gerçekleştirdi. Yeniden Sivas'a gitti ve Ankara'ya giderken aklına 2 şey geldi. Bir tanesi Selanik'teyken bir Bektaşi babasının kendisine söylediği şu sözler; `Bir gün Anadolu'da bir mücadeleye girersen, arkanda samimi bir güç ararken, uzun yıllardır o topraklarda acı çekmiş, bedel ödemiş, Alevilerin yardımını almak için Hacı Bektaş'a gitmelisin. Hacı Bektaş'ın başında bir dua okumalısın. Aradığın desteği muhtaç olduğun kudreti, postun başını bulduğumda ona sorduğumda arkanda bulacaksın´ demiş" diye konuştu.

"EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ" Cumhuriyet'in 'eşitlik' üzerine kurulduğunu ifade eden Özgür Özel, "O günlerde kurulan Cumhuriyet eşitlik ilkesine dayanıyor. Anayasamıza, toplum sözleşmemize göre Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan ama 100´üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet'i şimdi yönetenler bu topraklardaki anayasamızda teminat altında olan eşitliği uygulamıyorlar. Maalesef bugün Türkiye'de Alevilik inançları eşit yurttaşlık temelinde karşılık bulmuyor. Bu ülkede bir dine mensup olanların, bir mezhebe mensup olanların bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken bir başka mezhebe kendini bağlı görenlerin, hissedenlerin, o inancı yüreğinde taşıyanların ibadethaneleri devlet katında ibadethane kabul edilmiyor. O ibadethanelerin masrafları, giderleri başka ibadethaneler karşılanmıyor. Benim gittiğim caminin imamının, müezzinin maaşı devlet tarafından ödenerek, elektriği, suyu, her türlü gideri devlet tarafından gideriliyor. Ama Alevi yurttaşlara gelince cemevleri ibadethane sayılmıyor. Bu eşitsizliğe itiraz ediyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracağız" diye konuştu. "MADIMAK'TA MÜCADELE ETMEYE SÖZ VERİYORUM" Her yıl Madımak´ta düzenlenen anma programına katıldığını ve ilk kez genel başkan sıfatı ile katılacağını da sözlerine ekleyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Madımak'ta olacağım. Madımak bir utanç müzesi haline getirilene kadar, oradaki o katliamın Türkiye Cumhuriyeti'nin utancının simgelendiği ve orada ölen canlardan ve Alevilerden devletin özür dileyeceği güne kadar Madımak'ta mücadele etmeye, yüreğimizdeki yanan ateşi söndürmemeye söz veriyorum." "FİLİSTİN DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR" İsrail'in Gazze´ye yönelik saldırılarına değinen Özel, "Bugün Filistin'de, Gazze'de İsrail devleti kendisine karşı yapılan terörist saldırıyı bir başlangıç kabul ederek onu araçsallaştırarak kendi kaybettiği sivil kayıplara hepimiz ağlarken, bu sefer dönüp Filistin'de 20 bine yakın insanı, 10 bine yakın bebeği, çocuğu katletmiştir, katletmeye devam etmektedir. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde 18 bin tane civciv ölse, tüm dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü? Ne oluyor orada diye dönüp bakılır? Ama günün birinde Bosna- Hersek'teki zalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca Filistin'deki katliama susmaktadırlar. Filistin devletiyle kurduğu ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, partimizin üçüncü genel başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit'in yaklaştığı, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır" ifadelerini kullandı. "FİLİSTİN'E DESTEK OLMAK SADECE KINAYARAK OLMAZ" Filistin'e giderek temaslarda bulunacağını da belirten CHP Genel Başkanı Özel, "Filistin'e destek olmak, sadece söz söyleyerek kınayarak olmaz, eylemle olur. Eğer yapacaksanız İsrail'e ambargo uygulayacaksınız. Filistin için güzel sözler söylemek, timsah gözyaşları dökmek, sonra ticaret yapmak samimiyet değildir. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Samimiysen ben önümüzdeki günlerde Filistin'e gidiyorum. Filistin meselesine destek olmak, Filistin Devletiyle dayanışmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmek için önümüzdeki günlerde Filistin´e gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun" dedi. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.