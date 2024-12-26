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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel'den Kazakistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

        CHP Genel Başkanı Özel'den Kazakistan'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 19:15 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:15
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        Özel'den başsağlığı mesajı
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        CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum."

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #azerbaycan uçağı
        #haberler
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