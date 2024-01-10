CHP Genel Başkanı Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

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Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Merkez'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özel, basın emekçilerinin zor şartlar altında görev yaptığını ifade etti.

Başta sendikasızlaşma olmak üzere mesleğin birçok sorunu bulunduğunu dile getiren Özel, bu sorunları çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.