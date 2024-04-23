Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ile görüştü

        CHP Genel Başkanı Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ile görüştü

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:33 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü.

        Sezer, görüşmenin ardından Özel'i aracına kadar uğurladı. Sezer, gazetecilerin, "Yeni Anayasa, görüşmenizde gündeme geldi mi?" sorusuna, "Hayır. Nazik ziyaret için ben teşekkür ediyorum Sayın Başkana. Görevinde başarılar diliyorum. Zor bir görev yüklendi. Mutlaka başarılı olacaktır. Umudum o." karşılığını verdi.

        Özel ise daha önce de Sezer'e nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ben Genel Başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yaralanıyoruz, tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye'deki herkesin o süreci imrenerek hatırladığı bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bizim haddimize değil bu takdir ifadelerini söylemek. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanını düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #Ahmet Necdet Sezer
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa