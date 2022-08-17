"En büyük güvencem sizlersiniz"

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf, taksici, şoför, sanayici, çiftçi, besici kazansın. Herkes kazansın." dedi.

Yalova'da ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, 6 partinin genel başkanları olarak bir araya gelip uzlaştıklarını, kucaklaştıklarını, helalleştiklerini ve demokrasiyi getirmek istediklerini söyledi.

Pırıl pırıl gençlerin Türkiye'de çalışmasını ve kazanmasını istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf, taksici, şoför, sanayici, çiftçi, besici kazansın. Herkes kazansın. Ama bugün Türkiye'de saydığım alın teri dökenlerin tamamı kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bakın bugün kur korumalı mevduata 6 ayda ödediğimiz para 60 milyar 600 milyon Türk lirası. Bir avuç kişiye kur korumalı mevduat dolayısıyla ödediğiniz faiz 60 milyar liranın üzerinde. 60 milyar lirayı kazananlar hiç vergi ödemeyecekler, alın teri dökmeyecekler, bir yerde çalışmayacaklar, bir riske girmeyecekler. 60 milyar lirayı bizler ödeyeceğiz. Bu ülkenin esnafı, çiftçisi ödeyecek. Ama benim size sözüm söz. Bu ülkenin çiftçisi, esnafı kazanacak. Sözüm söz. Unutmayın. Bay Kemal'in sözüdür bu söz. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Sizinle beraber yürüyorum."

"HEP BERABER DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, ülkede yaşayan 85 milyonun hakkını hukukunu savunacaklarını, bunun için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Bu amaçla çıktıkları yolun kutsal bir yol olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yol, bağımsızlığımızın tescil edilmesi gereken bir yoldur. Diyeceksiniz ki 'Ne oldu da bağımsızlığımızla ilgili bir laf söylediniz?' Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor değil mi? Yeri bize ait ama santral bize ait değil. Limanlar verdiler bize ait ama biz kullanamıyoruz. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız, elektrik arazisi verdik. Onları stratejik bölge ilan ettiler. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne faydası var? Alıcısı biziz, alın teri döken biziz, kazanan onlar oluyor. Bu ülkede kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onların kazanması lazım. Onların kaybettiği, sadece tefecilerin kazandığı bir düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmede en büyük güvencem sizlersiniz.

Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hak, hukuk, adalet olsun istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz"





PANKART KALDIRILDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Uğur Mumcu Kültür Merkezi binasının duvarında "Bay Kemal Yalova Belediyesinden çalınan 23 milyon lira nerede" yazılı pankart açıldı. Bunun üzerine alandakiler tepki gösterdi.

Alandakilerden sakin olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Hayır hayır, yuh çekmeye gerek yok arkadaşlar. Bay Kemal her kuruşun hesabını verir. Bu korkunun eseridir arkadaşlar. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan." dedi.

Pankart ise partililer tarafından binadan indirildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir