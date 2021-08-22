Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü can Azerbaycan'ın bağımsızlığına adayan, Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı ve unutulmaz lideri Ebulfez Elçibey'i vefatının 21'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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