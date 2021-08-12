AA

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel felaketi nedeniyle maalesef acı haberler gelmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması ve yaşanan felaketin bir an önce son bulması için." ifadelerini kullandı.