CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski AB Bakanı, milletvekili ve emekli Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi, ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Sayın Bozkır'ı kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim."