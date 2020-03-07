AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye'yi, yeniden inşa edeceklerini" belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saray, bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor. Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye’yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz."