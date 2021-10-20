CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.