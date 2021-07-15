CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

AA

Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız." değerlendirmesini yaptı.