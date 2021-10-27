Parti merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek kara kış önlemlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Her şeyden önce acilen kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver. Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum; sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlanmasına neden olacak. O nedenle diyorum, derhal kaldır. Aynı şekilde doğalgaz ve mutfak tüpünde ÖTV ve KDV'yi de hemen kaldır. Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine, kademeli tarifeli sisteme geç; yani sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÇÖZÜMLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ BULMAK ZORUNDADIR"

Aylardır kışa yönelik uyarılarımı yapıyordum. Zam yağmuru konusunda vatandaşları uyarıyordum. Kara kış fonu kurulsun diyorduk. Karşımızda kapı duvar bir iktidar var. Ve maalesef uyardığım her şey artık gerçeğimiz oldu. Her saat başı yeni bir zam geliyor. Korkunç bir pahalılık var. Bunu vatandaş zaten görüyor ve hissediyor. Bu iktidardan çözüm beklemenin artık abesle iştigal olduğu çok açık. Zaten tüm sorunların kaynağı kendileri. Neyi çözecekler? Bu saray ve şahsın iktidarı insanımızı kara kışın insafına terk etmiştir. Özetle iş başa düşmüştür. Çözümleri Cumhuriyet Halk Partisi bulmak zorundadır. Muhalefet olabiliriz ama çözümleri biz arayacağız. Bakın Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Bu insanlarımızın çocukları da sefalet içinde yaşıyor. İnsanımızın bu kış hayata tutunabilmesi için uygun fiyatlı enerjiye erişimin sağlanması çok kritiktir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklarıyla enerji faturasını ödeyemeyen 5 milyon hanenin olduğu bir ülkeye biz uzaktan bakamayız.

"BU HALİNİ KABUL ETMİYORUM, BİRLİKTE ÇALIŞALIM DEDİM"

İnsanımızın onuru, haysiyeti söz konusudur. Peki iktidar ne yapıyor? Her gün yeni bir zam ilan ediyor. Çok kısa bir süre içinde elektrik faturaları tam üç kez zamlandı. Doğalgaza sekiz defa zam yapıldı, kömüre yüzde 30, mutfak tüpüne yüzde 42 oranında zam yapıldı. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bu halk da bunu hak etmiyor. Bu yüzden tüm enerji sektörü paydaşlarına bir davet mektubu gönderdim. 'Bu millet için birlikte çalışalım' dedim. Enerjide yaşanan korkunç zamlarla mücadele konusunda bana katılan herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Sağ olsunlar, enerji sektörünün temsilcileri davetimize icabet ettiler ve birlikte bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik.

"BU KIŞI ATLATTIKTAN SONRA ZATEN İKTİDARA GELECEĞİZ"

Buradan halkımıza seslenmek istiyorum; kime oy vermiş olursanız olun, bu enerji meselesinde hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele etmek zorundayız. İktidara geldiğimizde nihai amacımız elbette yoksullukla mücadele ve daha adil bir ülke inşa etmek olacaktır. Ama atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra zaten iktidara geleceğiz, sonrası kolay.

"BUNLARI YAPARSAN MİLLETİMİZ BİRAZ OLSUN RAHATLAYACAK"

Gelelim çözüme. Nedir o çözüm? Şahsa buradan sesleniyorum; bu sesi iyi dinle, eğer bunları yaparsan, milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Hatta buradan siyasi puan da toplayabilirsin, kazanabilirsin, umurumda değil. Yeter ki bu millet rahatlasın. Bunları hemen yap.

1- Her şeyden önce acilen kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.

2- Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum; sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlanmasına neden olacak. O nedenle diyorum, derhal kaldır.

3- Aynı şekilde doğalgaz ve mutfak tüpünde ÖTV ve KDV'yi de hemen kaldır.

4- Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine, kademeli tarifeli sisteme geç; yani sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler.

"ESNAF VE KÜÇÜK İŞLETMELER ACİLEN DESTEKLENMELİ"

Görüyorsunuz, sorunu saptıyoruz, çözümü de önlerine koyuyoruz. Kimin lehine? Vatandaşın lehine. Kimin lehine? Saray ve şürekâsının lehine. Bunları yaparlarsa puan toplayacaklar. Ama amacımız ne? Onların puan toplaması veya toplamaması değil. Bu ülkede fakirin, fukaranın bu kışı en azından rahat geçirmesidir.

Enerjiye bağlı bu sıkıntıların bir de ticari işetmeler boyutu var. Özellikle esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin de acilen destek programına alınmasını istiyorum. Bu hamleler halkımıza bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Hele bu kara kışı geçirelim zaten seninle sandıkta görüşeceğiz.

Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izlettirmiş. Aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum, ne senden, ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim, bunu bilesin.