CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir esnafıyla görüştü:

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, tarihi Kemeraltı'nda faaliyet gösteren 17 esnafla video konferans toplantısında bir araya geldi.
Görüşmede, Kemeraltı esnafı, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları aktardı.
Kemeraltı'nın sadece İzmir açısından değil, Türkiye açısından da önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Tarihi ve sosyal açıdan önemli bir yer. Farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı farklı bir atmosfer var orada." dedi.
Esnafın Ahi Evran kültürünü yeterince içselleştiremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun sorumlusu esnaflar değil, siyasetçiler. Çünkü siyasetçiler Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki komşumuzun kimliğini, yaşam tarzını, kimliğini sorgulamaya başladık. Onu insan olarak görmemeye başladık. Bu atmosferden Türkiye'nin mutlaka kurtulması lazım. Kemeraltı esnafı tüm bu olumsuzluklara rağmen bir arada birlikte." değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Esnafların kendi içinde dayanışması lazım. Maalesef odalar zayıf ve esnafların çıkarlarını yeteri kadar gözetemiyorlar, yeteri kadar güçlü değiller. Bunun sorumlusu da yine esnaflar. Esnaf arkadaşlar kendi haklarını, kendi çıkarlarını savunan güçlü profiller seçmeliler. Bunlar siyaset kurumuyla gerekirse kavga edebilmeli, gerekirse düşüncelerini biraz daha açık, net dillendirmeli. Biz olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz, bu süreç içerisinde en büyük zararı gören esnaf, dükkanı kapandı. Esnafın bir kısmı zaten günlük yaşıyor. Kahveciler şikayet ediyor, berberler şikayet ediyor."
Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelmesi kapsamında, sağlık çalışanlarına salgın sürecinde fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.
Kemeraltı'nda yapılacak alt yapı ve üst yapı çalışamalarının çok dikkatli yapılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, tarihi bir bölge olduğu için her taşın ayrı bir değeri olduğunu vurguladı.
Ahilik Haftası sebebiyle gerçekleştirilen toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.
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