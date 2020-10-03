CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fatih'in portresinin ön gösterimine katıldı - İSTANBUL

Saraçhane'deki İBB Başkanlık Sarayında düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte izleyecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi.
İstanbul'un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. O kenti alan, yöneten bir kişiyi bir İtalyan ressam -Bellini diyorlar- tuvale aktardı. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul'a ve dünyaya yakışan bir tablodur." şeklinde konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Fatih Sultan Mehmet'in kendi portresinin yapılmasını sanatsal ve tarihsel bir perspektifle değerli bulan bir hükümdar olduğunu belirterek, eserin ait olduğu topraklara dönebilmiş olmasının büyük mutluluk ve gurur verdiğini ifade etti.
Fatih Sultan Mehmet'in bu toprakların yetiştirdiği en özel isimlerin başında geldiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Fatih Sultan Mehmet aklı, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul'u bizim ve tüm insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdi. Birbirleriyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz düşmanlar gibi görülüp, gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul'u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı örnek bir dünya başkenti yaptı."
- Özel depolama alanı oluşturuldu
540 yıllık eserin ortam koşullardan etkilenmemesi ve güvenliğinin sağlanması için belediye binası içerisinde özel depolama alanı oluşturduklarına dikkati çeken İmamoğlu, gerekli iklimlendirme ve güvenlik koşullarının sağlandığını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan sergi odasına girdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kılıçdaroğlu ve heyete, tablo hakkında bilgi verdi.Saraçhane'deki Başkanlık Sarayında daha önce balo salonu olarak kullanılan alan, tablonun satın alınmasıyla yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrildi.Salonda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı SAH damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergilenecek.Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin, 6 Ekim'de halkın ziyaretine açılacağı ve 6 Aralık'a kadar belediye binasında sergileneceği belirtildi.
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