Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan kampanyaya bağış yaptığını duyurdu.

Bağış yaptığına ilişkin fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak asla 'BırakmamSeni' var ol Beşiktaş." ifadesini kullandı.