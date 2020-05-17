AA

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anadolu, ozanların ve aşıkların diyarı, halkının derdiyle hemdert olan ariflerin coğrafyasıdır. Aşık Mahzuni Şerif, bu kadim geleneğin son temsilcilerindendi. Aramızdan ayrılışının 18. yılında büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum." paylaşımında bulundu.