CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve komite üyelerini kabul etti.

TBMM'deki görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir ve Özgür Karabat, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan da yer aldı.