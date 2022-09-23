AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor.

Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.