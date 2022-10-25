Kuliste ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara turnesindeki ‘Aydınlıkevler’ adlı tiyatro oyununu eşi Selvi Kılıçdaroğlu birlikte Congresium’da seyretti.

Kemal Kılıçdaroğlu, oyun başlamadan önce eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte kuliste ziyaret ettiği Demet Akbağ ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında mizahın önemine vurgu yapıldı.