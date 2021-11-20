CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,'Kara Kışla Mücadele Hareketi' kapsamında gıda sektörü paydaşlarıyla bir araya geleceğini duyurmuştu.

Toplantının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Çok açık ki Saray iktidarı tümden aklını yitirmiş durumda ve ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Merkez Bankası Müdürü 'şahsım Erdoğan' son hamleleriyle Türk Liramızın değerini hiç etmeye devam ediyor. Dolar 11 liranın üzerine çıktı, daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor ama bu duruma alışmayacağız. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Sadece durmasını. Bu saray ve şahsım iktidarı belli ki ülkeyi de, halkımızı da gözden çıkarmış. İşte bu yüzden bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor bunun farkındayız'' ifadelerini kullandı.

''GIDAYA ERİŞİM EN HAYATİ KONULARDAN BİRİ''

Kılıçdaroğlu, ''Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına yeni bir cephe açacağımız ifade etmiştim. Gıda mücadelesi... Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 123 kişinin aylık geliri asgari ücretin 3'te 1'i. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa, daha derin bir sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan biri insanımızın gıdaya erişimi'' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERDİĞİ 6 MADDE İLE HÜKÜMETE TALEBİ

''Gereğini yaparsa, buradan siyasi puan alacağını o da biliyor ben de biliyorum. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Mutfaktaki yangını hafifletmek için sayacaklarım 6 maddenin uygulanmasını talep ediyorum'' diyen Kılıçdaoğlu, maddeleri şöyle sıraladı:

1- Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemezsiz, faizsiz kredi vermeli.

2- Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.

3- Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.

4- Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.

5- Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.

6- Tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliği

MARKETLERE 10 ÜRÜN İÇİN ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, ''Marketlerden de bir talebim var. 10 temel gıda ürününe, enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon altında yansıtın. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tazmin edeceğiz. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz. Bununla ilgili tüm üst düzey zincir market yöneticilerine mektup göndereceğim'' dedi.