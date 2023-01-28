AA

Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ve Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Batı Cephesi Karargah Müzesi'nde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ilçedeki ziyaretlerinin ardından Zekai Baloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Yörük Türkmen Buluşması'nda, Yörük ve Türkmen kültürünün sıradan bir kültür olmadığını söyledi. Horasan erenlerinin, dili, kültürü, gelenek ve göreneklerin unutulmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği sorumluluk, öğrendiğimiz kültürü, geleneği, gelecek kuşaklarımıza ve evlatlarımıza da aktarmaktır. Birlikte olmamız gerekirken zaman zaman farklı partiler içinde yer aldık, doğrudur. Bu da gayet doğaldır ama kültür dediğimiz bir parti işi değildir. Kültür dediğiniz; insanın ruhudur, geçmişi ve geleceğidir. Dolayısıyla kültür sıradan bir olay değildir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Akşehir'in Türk tarihinde önemli bir misyon yüklendiğini, Milli Mücadele'de büyük yer tuttuğuna işaret ederek, "Kurtuluş Savaşı'nın asıl karargahı Akşehir'dir. Diğerleri il, Akşehir değil. Akşehir, neden il değil? Kadim kültürümüzün yerleşkesi olan Akşehir'i il yapacağız. Bu işin sağı solu yok, tarihi var. Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir'e de saygı duyacaksınız." ifadesini kullandı. Devlet kadrolarında liyakate göre atamalar yapılmadığında çürümenin başlayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, sistemde çürümenin başlamasıyla da ülkenin felakete gideceğini dile getirdi.

"BİRLEŞMELİYİZ, BERABER OLMALIYIZ" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, göçerlerin sosyal güvenlik haklarının olmadığını savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Ya kocadığı zaman ne olacak? Tamam oğlu, torunu bakacak ama onun da Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın bir vatandaşı olarak emeklilik hakkını kazanması lazım. Hastaneye gittiğinde sağlık sigortasının olması lazım. Unutmayın bu kardeşiniz, tamamını yapacak. Kırsalda ve yaylada çalışan, kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Yeri ve zamanı geldiğinde emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Geçersiniz, konarsınız ama biliniz ki çalışıp ürettiğiniz zaman hakkınızı sosyal devlet teslim edecek. Yörük Türkmen aynı zamanda üretici demek, üretir."

"HERKESİN HUZUR İÇİNDE GEZDİĞİ, EĞLENDİĞİ, BİRBİRİNE SAYGI GÖSTERDİĞİ İKLİMİ YARATACAĞIZ" Bugüne kadar Yörüklerin sosyal güvenlik haklarının verilmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Hakları da yeteri kadar teslim edilmedi. O hakkı da teslim edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin mağdur olmadığı, herkesin bu coğrafyada huzur içinde gezdiği, eğlendiği, herkesin birbirine saygı gösterdiği iklimi yaratacağız. Bu iklimi yarattığımızda göreceksiniz güzel Türkiye büyüyecek, huzur olacak. Güzel Türkiye'mizde herkes kucaklaşacak. Boşuna 'helalleşelim' demedim. Allah aşkına artık kavgalardan bıkmadık mı? Yetmedi mi kavga etmek? Yetmedi mi birbirimizin yüzüne farklı bakmak? Birleşmeliyiz, beraber olmalıyız."