CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen gaziler ve şehit aileleriyle kahvaltı programı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.
Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamaları, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna yönelik sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, her politikacının samimi ve dürüst olması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Eğer millete hizmet edeceksek, her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet, sorunları var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet, kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet, çözülmemiş. Bir sorun varsa bu sorunu çözecek organ hangisi? TBMM. TBMM'den daha büyük bir güç yoktur. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis, bizim TBMM'dir. Dolayısıyla, 'Adres şöyleydi, adres böyleydi, şu sorun vardı, bu sorun vardı.' Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyorum. CHP'nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum, sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları, samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Yeter artık, bu millet bıktı, kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Öğrenciler mezun olmuş yurt bulamıyorlar, yaptıkları tartışmalara bak. Bu tartışmalar Türkiye'yi kısır bir sürecin içine sokar. Dürüst ve namuslu olan siyasetçi, ahlaklı olan siyasetçi, halkına güven veren siyasetçi doğruları her yerde her ortamda dillendirmek zorundadır, ben de bunu dillendiriyorum, bunu söylüyorum. Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek? TBMM'de çözülecek, bu kadar açık bu kadar net. 'Öbür genel başkan şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş', o zaman o Sayın Genel Başkan'a söyleyelim, HDP'nin TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. Söz istiyorlarsa nasıl istiyorlar? Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur, mantık çerçevesinde hareket edersiniz."
Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkede 83 milyonun huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap. Bu kadar dert varken bunların derdi mi yok? Çocuklar yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti devletini. 20 yılda yurt sorununu çözemedin. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler, yine söz veriyorum, bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım, dostlarımızla beraber çözeceğiz. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sorunlarıyla 'Nereye gidiyor bu memleketin hali?' diye sormayacak vatandaş, o sorunlardan sıyrılacak, görkemli, güzel, ahlaklı, temiz bir siyaseti ve onun büyüttüğü Türkiye'yi görecek. Hedefimiz bu."
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