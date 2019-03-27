27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da seçim mitingi düzenledi. Kılıçdaroğlu, mitingde AK Parti seçmenine seslenerek, “17 yıl omzunuzda taşıdınız, 17 yıl tek başına iktidar oldular, 17 yıl ne istedilerse yaptılar. 17 yıl istedikleri kanunu çıkardılar, saray yaptılar. 17 yılın sonunda saraya oturdular. 17 yıl içinde sizlerden vergi topladılar. 17 yıl içinde 500 milyar dolarlık borç yaptılar. Vatandaş neden, hangi gerekçe ile soğan kuyruğuna girdi. Sandığa giden oy kullanacak olan bütün AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Artık benim değil sizin itiraz etmeniz lazım. Söyleyin 17 yıl sizi taşıdık omuzlarımızda, 17 yılın sonunda bu milleti neden soğan kuyruğuna mahkum ettiniz?” dedi.
“Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığı bir demokratik kazanç olacaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Ve bütün dünyaya şu mesaj verilecektir, Türkiye'de siyasal iktidar her türlü baskıya rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Sizlerden demokrasiden yana tavır bekliyorum. İşsizden, fakirden, fukaradan, mazlumdan yana tavır bekliyorum. Bunu yaptığımız zaman güçlü Türkiye'yi korumuş oluruz. Baskıdan arınmış kendi içinde barışık bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye, hiç kimsenin kimliğinin ve inancının sorgulanmadığı bir Türkiye, huzur içinde 82 milyonun beraber yaşadığı bir Türkiye, en büyük arzum bu zaten” diye konuştu.
Konuşmasında MHP seçmenine de seslenen Kılıçdaroğlu, “Bizim altı okumuzdan biri milliyetçilik. Ne demek milliyetçilik; bayrağımı severim, vatanımı severim, insanımı severim, vatanımın çakıl taşına ben canımı veririm, milliyetçilik budur. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatanseverliktir milliyetçilik, insan severliktir milliyetçilik, dünyanın önünde diz çökmemektir milliyetçilik, egemen güçlerin önünde diz çökmemektir milliyetçilik. Silah fabrikasını, aynı konuda üretim yapan dünyanın en büyük 5 fabrikasından birisi olan Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının yüzde 49.9'unu 25 yıllığına Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ben buna itiraz ediyorum. Kim milliyetçi, kim vatansever, ben o fabrikanın o fabrikanın içindeki bilimsel sırların bir başka devlet ordusuna satılmasını içime sindiremiyorum. Ben istiyorum ki bunu sayın Devlet Bahçeli de söyledin. Tamam ittifak yaptılar, ittifak yapmak Katar ordusuna boyun eğmeyi gerektirir mi?” ifadelerini kullandı.
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