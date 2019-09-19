19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP'li Muharrem İnce'nin 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na aday olmalı' sözlerine ilişkin olarak konuşan CHP Lideri şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğu zaman bakarız.
"ANNELER ARASINDA AYRIŞTIRMA YAPMAYIN"
Anneleri ayrıştırmanın doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sorusu üzerine şu karşılığı verdi:
Diyarbakır anneleri ile Cumartesi anneleri arasında bir ayırım yapmıyoruz. Her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklaştırmamız gerekiyor. Çocukları bulacak olan kim? İktidar sahipleri. Öbür anneler de yıllardır çocuklarını arıyorlar 'bari hiç olmazsa mezarını gösterin, gidip fatiha okuyalım' diyorlar. Anneleri ayrıştırmayalım.
Annelerin çocuklarına ilişkin taleplerini hepimizin saygıyla karşılaması lazım.
"ÜLKENİN SIRRI BAŞKALARIYLA PAYLAŞILIR MI?"
Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili eleştirilerini yineledi:
Tank palet olayı Türkiye'nin itibarıyla oynama olayı, saygınlığına gölge düşürme olayı. Fabrika, işçiler, subaylar, bilgi bizim orada Katarlılar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Herşey bizim zaten. Hangi gerekçeyle satın alıyoruz. Birinci kararnameyi yayınladılar, 'özelleştirme' var dedik, kıyameti kopardılar. Resmi Gazete'de yayınlandı. İkinci kararnameyi gizlediler. Bir ülkenin askeri sırları başka bir ülkeye verilir mi? Benim fabrikamda tank yap, sonra gel bana sat. O kararnamenin açıklanmasını istiyorum. 105 sayılı karar, açıklayın kardeşim niye korkuyorsunuz? Açıklayın, herkes bilsin. Katarlılar biliyor biz bilmiyoruz, milletvekilleri, bakanlar dahi bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait silah fabrikalarını yabancı bir ülkeye peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz.
Kılıçdaroğlu bir soru üzerine şöyle konuştu: Avukatlarla Fettah Tamince arasındaki ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Davaya Adalet Bakanlığı'nın itiraz etmesi sadece adaletin işlemesi açısından önemli bir aşama.
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