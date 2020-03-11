11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan Yalova açıklaması:
- "Vefa Salman Yalova halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Şimdi seçimle alamadıklarını bir şekilde baskıyla, darbeyle ve hukuku kullanarak, ayak oyunlarıyla almaya çalışıyorlar"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Vefa Salman, Yalova halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Şimdi seçimle alamadıklarını bir şekilde baskıyla, darbeyle ve hukuku kullanarak, ayak oyunlarıyla almaya çalışıyorlar." dedi.
Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün gerçekleştirilen AK Parti İl Başkanları Toplantısında demokrasi ve milli irade adına bir ayıp yaşandığını belirtti.
Toplantıda, Yalova Belediye Başkan Vekilinin sanki belediye başkanı seçilmiş gibi bir tanıtımla kürsüye davet edildiğini aktaran Torun, "Artık o kadar acizleştiler ki en ufak bir şeyden medet umuyorlar." dedi.
Torun, şöyle devam etti:
"17 kişinin kabul oyuyla belediye meclisinden seçilmiş bir başkan vekili, şu anda orada seçilmiş belediye başkanı gibi takdim ediliyor. Bu gerçekten acizlik göstergesi. Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman geçici olarak uzaklaştırılmıştır. İki ayda bir tekrar değerlendirilecektir. Şu anda yargı süreci devam etmektedir. Herhangi bir delil olmamasına rağmen ve şu anda bir soruşturmanın devam etmesine rağmen milli iradeyi yok sayarak seçilmiş bir insanı itibarsızlaştırarak bir süreç ortaya koyuyorlar. Bu tamamen AK Parti'nin bittiğinin artık halkla hiçbir karşılığının olmadığının, böyle transferlerle, farklı ayak oyunlarıyla kendilerine kattıkları isimlerle kendilerini güçlü göstermeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık iktidarlarının sonunun geldiği bir gerçek. Buradaki acizlik de bunu gösteriyor."
Vefa Salman'ın Yalova halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu belirten Seyit Torun, "Şimdi seçimle alamadıklarını bir şekilde baskıyla, darbeyle ve hukuku kullanarak, ayak oyunlarıyla almaya çalışıyorlar. Buna yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Cumhurbaşkanı alet oluyor. Bu bir tükenmişliğin ifadesidir." diye konuştu.
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torun, CHP'li belediyelerin koronavirüs tehlikesine karşı ne tür önlemler aldığına ilişkin bir soru üzerine, dün tüm CHP belediyelerine bildirge gönderdiklerini söyledi.
Bu bildirge ile belediyelerden vatandaşların daha sağlıklı ortamda yaşamaları için önlemler almasını istediklerini bildiren Torun, zaten belediyelerinin bildirgeden önce de steril çalışması yaptıklarını ifade etti.
Torun, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan CHP Kurultayı'nın ertelenmesinin söz konusu olup olmadığı yönündeki soru üzerine de şu anda netleşmiş bir şey olmadığını, konunun yarın gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında değerlendirilebileceğini kaydetti.
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