AA

CHP Yalova İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine başkan vekilliği seçimlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili konuştu.

Torun, hukuki bir süreçte olmadıklarını, yaşananların siyasi bir süreç olduğunu iddia etti.

Bir belediye görevlisinin şahsi işlediği suçun önce belediye başkan yardımcısına, sonra belediye başkanına kadar getirildiğini savunan Torun, hiçbir belgesi olmayan bir suçlamayla belediye başkanının karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.

Torun, şunları kaydetti:

"Bu Yalovalılara da yapılmış bir haksızlıktır. Yalovalının da iradesine vurulmuş bir zincirdir, ama biz bu zincirleri kırarız. Biz bu ülkede demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü yerine getiren kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Biz inanıyoruz, yargı bunu düzeltecek, adalet yerini bulacak. Hem Allah hem kul hem yargı indinde, mutlaka ve mutlaka sayın belediye başkanımızın suçsuz olduğu ve bu olayda en ufak eksiğinin olmadığı ortaya çıkacak ve görevine en kısa sürede de iade edilecektir.

Yalovalılar, sevgili hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Belediye başkanımız dimdik ayaktadır ve en kısa sürede demin ifade ettiğim gibi görevine geri dönecektir. Adalet tecelli edecektir. Bu geçici bir süreçtir. Biz mücadelemizi daha yeni başlatıyoruz. Başkan koltuğuna oturana kadar, Yalova'nın hizmetinde olana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

"HUKUK DA ADALET DE MUTLAKA GÜN GELECEK TECELLİ EDECEKTİR"

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ise bugün itibarıyla yapılan belediye başkan vekilliği seçiminin hayırlı olmasını diledi.

Adaletin tecelli edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Salman, şunları kaydetti:

"Bu bir süreç. Ne kadar süreceğini kestirmek tabi güç ama gerçeklerin ve doğruların bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Haklılığımız nasıl geçmişteki 2014'teki tekrarlanan seçimde ortaya çıktıysa, her zaman Allah'ın adaleti var dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Allah'ın adaleti de tecelli edecektir. Hukuk da adalet de mutlaka gün gelecek tecelli edecektir. Yalova Belediyesi emaneti, halkın seçtiği, halkın oyalarıyla seçilen belediye başkanına yeniden iade edecektir. Benim burada üzüldüğüm halkın iradesinin yok sayılmasıdır. Halkın iradesinin görmezden gelinmesidir, ona pranga vurulmasıdır, ipotek konmasıdır. Bu anlamda da Yalovalılar müsterih olsunlar. Her zaman kamunun hakkını, hukukunu, parasını emanet kabul ettik. Emanete de asla ve asla ihanet etmedik, ettirmedik de."

Toplantıda, CHP İl Başkanı Mehmet Gürel ve çok sayıda partili de hazır bulundu.