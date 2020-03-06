06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Yalova İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yerine başkan vekilliği seçimlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili konuştu.
Torun, hukuki bir süreçte olmadıklarını, yaşananların siyasi bir süreç olduğunu iddia etti.
Bir belediye görevlisinin şahsi işlediği suçun önce belediye başkan yardımcısına, sonra belediye başkanına kadar getirildiğini savunan Torun, hiçbir belgesi olmayan bir suçlamayla belediye başkanının karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.
Torun, şunları kaydetti:
"Bu Yalovalılara da yapılmış bir haksızlıktır. Yalovalının da iradesine vurulmuş bir zincirdir, ama biz bu zincirleri kırarız. Biz bu ülkede demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü yerine getiren kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Biz inanıyoruz, yargı bunu düzeltecek, adalet yerini bulacak. Hem Allah hem kul hem yargı indinde, mutlaka ve mutlaka sayın belediye başkanımızın suçsuz olduğu ve bu olayda en ufak eksiğinin olmadığı ortaya çıkacak ve görevine en kısa sürede de iade edilecektir.
Yalovalılar, sevgili hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Belediye başkanımız dimdik ayaktadır ve en kısa sürede demin ifade ettiğim gibi görevine geri dönecektir. Adalet tecelli edecektir. Bu geçici bir süreçtir. Biz mücadelemizi daha yeni başlatıyoruz. Başkan koltuğuna oturana kadar, Yalova'nın hizmetinde olana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz."
"HUKUK DA ADALET DE MUTLAKA GÜN GELECEK TECELLİ EDECEKTİR"
Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ise bugün itibarıyla yapılan belediye başkan vekilliği seçiminin hayırlı olmasını diledi.
Adaletin tecelli edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Salman, şunları kaydetti:
"Bu bir süreç. Ne kadar süreceğini kestirmek tabi güç ama gerçeklerin ve doğruların bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Haklılığımız nasıl geçmişteki 2014'teki tekrarlanan seçimde ortaya çıktıysa, her zaman Allah'ın adaleti var dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Allah'ın adaleti de tecelli edecektir. Hukuk da adalet de mutlaka gün gelecek tecelli edecektir. Yalova Belediyesi emaneti, halkın seçtiği, halkın oyalarıyla seçilen belediye başkanına yeniden iade edecektir. Benim burada üzüldüğüm halkın iradesinin yok sayılmasıdır. Halkın iradesinin görmezden gelinmesidir, ona pranga vurulmasıdır, ipotek konmasıdır. Bu anlamda da Yalovalılar müsterih olsunlar. Her zaman kamunun hakkını, hukukunu, parasını emanet kabul ettik. Emanete de asla ve asla ihanet etmedik, ettirmedik de."
Toplantıda, CHP İl Başkanı Mehmet Gürel ve çok sayıda partili de hazır bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!