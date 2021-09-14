CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Aksaray'da esnafı ziyaret etti:

Öztunç, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için geldiği kentte, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Öztunç, Aksaray'da olduğu gibi tüm ülkedeki esnafın ve çiftçinin büyük sorunlar yaşadığını savundu.
Girdilerin çok arttığını ifade eden Öztunç, "Tarımla ilgili hükümetin bir an önce bir adım atması gerekiyor. Çiftçilerimize sahip çıkılması gerekiyor." diye konuştu.
Öztunç, okulların açıldığını ve eğitim döneminin başladığını ifade etti.
Aksaray başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda hizmetli ve görevlinin olmadığını iddia eden Öztunç, şunları kaydetti:
"Hizmetli ve görevli olmadığı için öğretmenler, okul müdürleri ve veliler okulları temizlemeye çalışıyor. Bu olmaz bunların görevi değil. Bir veli hem çocuğunu okula gönderip hem de okulun temizliğini yapamaz. Bir okul müdürü hem okulu yönetip hem de okulun temizliğini yapamaz. Öğretmen ders mi anlatacak sınıfı mı temizleyecek. Üstelik pandemi dönemindeyiz. Bu dönemde hijyenin daha da önemli olması gerekiyor. Maalesef okullarda görevli ve hizmetli yok. Okullarımıza hizmetli ve görevli vermesi için Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz. 'Okulları tekrar kapatacak mısınız? Öyle bir ihtimal mi var?' Böyle bir ihtimal olduğu için mi okullara görevli ve hizmetli almıyorlar. Eğer böyleyse söyleyin insanlar bilsin, çocuklarını 15-20 gün çocuklarını boşuna okula göndermesin. En azından dışardan eğitime devam etsinler. Bir an önce Milli Eğitim Bakanlığının harekete geçmesi lazım."
Milletin ekonomik sıkıntıyla uğraştığını savunan Öztunç, "Millet okula çocuğunu nasıl gönderirim derdinde. Türkiye'nin asıl meselesi ekonomidir. Bizler de asıl konunun ekonomi olduğunu bildiğimiz için Anadolu'nun dört bir yerini milletvekili arkadaşlarımızla geziyoruz. Esnafımızın, çiftçimizin, emeklilerimizin ve işçilerimizin sorunlarını dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.
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