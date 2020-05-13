CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: Yaptığımız yardımlar yoksulların yaralarını sarmada merhem oldu

Emre, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle işini kaybeden milyonlarca vatandaşa belediye yardımlarının can verdiğini bildirdi.
CHP'li belediyelerin kapsayıcı yardımlarıyla kendilerine özgü organizasyon becerilerinin, dünyada eşine ender rastlanır yerel yönetim başarı örnekleri olduğuna dikkati çeken Emre, "Yaptığımız yardımlar, özellikle kent yoksullarının nefes almasında, yaralarını sarmada merhem oldu. CHP'li belediyeler, nüfusun yaklaşık beşte birine ulaştırdığı yardımlarla vatandaşa derman oldu." değerlendirmesini yaptı.
Krize karşı açıklanan ekonomik paketlerin yetersiz kaldığını savunan Emre, şöyle devam etti:
"Küresel boyutta yaşanan, ülkemizde hemen her sektörü felç eden salgın, ekonomik krizi çok daha derinleştirmiştir. İktidarın krize karşı açıkladığı ekonomik paketler oluşan tahribatı gidermenin çok gerisinde kalmıştır. Böyle bir ortamda özellikle Türkiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan illerin CHP'li Belediyelerce, sosyal belediyecilik anlayışında yaptıkları yardımlar, dünyada eşine ender rastlanır başarı örnekleridir."
- "Halkla bütünleşerek çok büyük bir ivme yakaladık"
Yunus Emre, CHP'li belediyelerin salgın süresince halkla bütünleşerek çok büyük bir ivme yakaladığını ve her bir belediyenin kendi özgün çevresinde geliştirdikleri başarılı ve yaratıcı çalışmalarıyla birbirleriyle yarıştığını vurguladı.
Yardımda, hizmette ve destekte siyasi çatışmanın olmaması gerektiğine işaret eden Emre, açıklamasını şöyle tamamladı:
"CHP'li belediyeler bu sorumluluk ve bilinç içinde şeffaf, etkin ve verimli bir hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Yoksul halkın, özellikle de kent yoksullarının yanında olmuştur. Zor durumda olan vatandaşlarımıza iğneden ipliğe akla gelebilecek her türlü yardımları ulaştırmıştır. İşsiz aşsız kalan ailelerimize gıda ve nakit yardımları yapılmıştır. Uzaktan eğitimde bilgisayarı olmayan çocuklara bilgisayar ve internet paketi sağlanmıştır. Bazı belediyeler askıda fatura uygulamasıyla bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmuş, bazıları ilinde açılacak iş yerlerinin dezenfeksiyonunu, dezenfekte malzemelerini, maske teminini sağlamıştır. Bazı belediyelerimiz salgınla bir kere daha önemi anlaşılan, milyonlarca fideyi ve tohumu ücretsiz üreticiye vermiştir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!