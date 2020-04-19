CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: "İktidar, ekonomi paketlerinde gençleri görmezden geldi"

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emre, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ölçekte yaşanan sorunun tüm ülkeleri acil tedbir almaya ve koruyucu eylemler uygulamaya zorladığını belirtti. Salgının sağlık başta olmak üzere ekonomik ve toplumsal alandaki etkilerinin en az hasarla atlatılabilmesinin iktidarın politika ve uygulamalarına bağlı olduğuna işaret eden Emre, "Ancak iktidar gerekli tedbirleri almakta gecikiyor ve süreci yönetmedeki performansı oldukça zayıf." ifadesini kullandı.
Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın duyurulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta 100 milyar liralık ekonomi paketi açıkladığını aktaran Emre, ancak ülkedeki tedbirlerin çok yetersiz kaldığını savundu. Emre, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Açıklanan tedbir paketlerinde, vatandaşın aşından işinden olmasına karşı ciddi bir önlem yokken en yakıcı eksiklik de gençlere değinilmemiş, yer bile verilmemiştir. Geçtiğimiz hafta içi kabul edilen 'Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Kanun Teklifi'nde de yine gençlerimiz görmezden gelinmiştir. Sürecin başından beri maalesef, sosyal hareketlilik, virüs taşıyıcı ve sokağa çıkma yasağı ile anılmanın ötesinde gençlere yönelik hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Risk grubunda görülen gençlerimiz adeta içinde bulundukları çaresizlik, işsizlik ve kötü yaşam koşullarına terk edilmiştir."
Salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle çalışan gençlerin çoğunun bu süreçte işsiz kaldığını ya da ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Emre, ayrıca ailelerinin yanına dönen üniversitedeki gençlerin kaldığı evlerin kira ve fatura gibi giderleri konusuna tedbir paketlerinde yer verilmesi gerektiğini aktardı.
Gençlerin uzaktan eğitimlerinde, bilgisayarı olmayanlara bilgisayar ve ücretsiz internet sağlanması gerektiğine işaret eden Emre, "Gençlerin uzaktan eğitimle ilgili hiçbir yoksunluğu olmamalı, iletişim ve internet konusundan çağdaşlarından geri kalmamalıdır." görüşüne yer verdi.
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