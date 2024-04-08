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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici'den, YSK'nin Hatay kararına ilişkin açıklama

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici'den, YSK'nin Hatay kararına ilişkin açıklama

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, "Tüm büyükşehir belediyelerimiz, Türkiye'nin en önemli şehir ve bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a Sahip Çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 21:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 21:41
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        CHP'den YSK'nin Hatay kararına ilişkin açıklama
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Hatay'daki seçim sonuçlarına yaptıkları itirazlar sonrasında YSK'nin kararına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği acil operasyon sebebiyle dinlendiğini söyleyen Binici, "Genel Başkanımız, Hatay hepimizin şahsi meselesi olduğu için dün alanlarda bizlerle birlikteydi. Bugün de üst yönetimimiz, Genel Başkanımızla Hatay'a ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi." diye konuştu.

        31 Mart'ta sandığa giderek tercih yapan Hatay halkının özgür iradesinin şaibe ve usulsüzlüklerle kirletildiği değerlendirmesinde bulunan Binici, şunları söyledi:

        "Henüz itiraz süresi sonuçlanmadan, seçimi oldubittiye getirmek amacıyla bir adaya mazbata verilmesiyle başlayan hukuksuz süreç, bugün Yüksek Seçim Kurulunun itirazlarımızı reddetmesiyle son noktasına ulaşmıştır. Yüksek Seçim Kurulu hakimleri, Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkmamış, adalet yerine adaletsizliği tercih etmiştir. Bugün gayri meşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim, masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur."

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ın; herkesin, tüm Türkiye'nin şahsi meselesi olduğunu belirten Binici, Hataylıları ve Hatay'ı asla yalnız bırakmayacaklarını, Hatay halkının iradesi tecelli etmeden Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturanların her bir adımının takipçisi olacaklarını belirtti.

        Seçimlerde kurdukları Hatay ittifakını daha da büyüteceklerini söyleyen Binici, şunları kaydetti:

        "Hatay'daki gayri meşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz. Tüm büyükşehir belediyelerimiz, Türkiye'nin en önemli şehir ve bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a Sahip Çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz. Sayın Lütfü Savaş'ın yaptığı tüm iyi çalışmaların devamlılığını sağlayacak, onun bilgi birikiminden bu çalışma grubunda faydalanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm belediyeleri, el birliği ile, depremde enkaz altında yalnız bırakılan, hizmet getirmemekle tehdit edilen, şantaj yapılan Hatay için tüm imkanlarını seferber edecektir. Hatay halkı yalnız değildir ve mutlaka yeniden ayağa kaldırılacaktır."

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