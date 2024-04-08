CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici'den, YSK'nin Hatay kararına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Hatay'daki seçim sonuçlarına yaptıkları itirazlar sonrasında YSK'nin kararına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği acil operasyon sebebiyle dinlendiğini söyleyen Binici, "Genel Başkanımız, Hatay hepimizin şahsi meselesi olduğu için dün alanlarda bizlerle birlikteydi. Bugün de üst yönetimimiz, Genel Başkanımızla Hatay'a ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi." diye konuştu.

31 Mart'ta sandığa giderek tercih yapan Hatay halkının özgür iradesinin şaibe ve usulsüzlüklerle kirletildiği değerlendirmesinde bulunan Binici, şunları söyledi:

"Henüz itiraz süresi sonuçlanmadan, seçimi oldubittiye getirmek amacıyla bir adaya mazbata verilmesiyle başlayan hukuksuz süreç, bugün Yüksek Seçim Kurulunun itirazlarımızı reddetmesiyle son noktasına ulaşmıştır. Yüksek Seçim Kurulu hakimleri, Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkmamış, adalet yerine adaletsizliği tercih etmiştir. Bugün gayri meşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim, masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ın; herkesin, tüm Türkiye'nin şahsi meselesi olduğunu belirten Binici, Hataylıları ve Hatay'ı asla yalnız bırakmayacaklarını, Hatay halkının iradesi tecelli etmeden Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturanların her bir adımının takipçisi olacaklarını belirtti.