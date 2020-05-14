CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: "Turizm gelirleri geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 53 azaldı"

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının açıkladığı Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler dengesinin, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 5 milyar dolar açığa çıktığını belirtti.
Turizm sektörünün Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektör olduğunu vurgulayan Erdoğdu, "Turizm gelirleri geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 53 azaldı. Turizm ve bağlantılı sektörlerde 2 milyon 600 bin insan ekmek yiyor. Bu da bu sektörden gelecek büyük bir işsizliğe işaret ediyor." ifadesine yer verdi.
Erdoğdu, mart ayında 900 milyon dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini, 5 milyar 500 milyon dolar net portföy yatırımın çıkış yaptığını, bu kadar yüksek dış borç, giderek artan cari açık varken yapılacak en büyük hatanın, yabancı yatırımcının söylemlerle ve eylemlerle ürkütülmesi olduğunu kaydetti.
Mart ayında bankaların dış borç çevirme oranının yüzde 74 olduğunu belirten Erdoğdu, reel sektörün borç çevirme oranının ise yüzde 130'dan yüzde 84'e kadar gerilediğini ifade etti. Erdoğdu, Merkez Bankasının rezervlerinin mart ayında 16 milyar 590 milyon dolar azalarak eksiye düştüğünü öne sürdü.
- "Üretimde ve tüketimde kullanılan tüm ithal ürünlerin fiyatı artıyor"
Ticaret Bakanlığının yayımladığı geçici dış ticaret verilerine göre, nisan ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azaldığını, ithalatın yüzde 28,3 gerilediğini belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla önümüzdeki aydan itibaren tekrar yüksek cari açığa dönüleceğini göreceğiz. Hükümet bu açığı engellemek için ithalat vergilerini yükseltiyor. Hem kur yükselip hem ek vergi gelince üretimde ve tüketimde kullanılan tüm ithal ürünlerin fiyatı artıyor. Yani vatandaş fakirleşiyor. İktidarda oldukları süre boyunca yaptıkları ihtiyatsız ve hesapsız borçlanma ile sıcak paraya dayalı sahte zenginleşme masalı bitti. Bu ekonomik krizden çıkış için ülkemizin ivedilikle demokrasiye dönmesi, ekonomiden dış politikaya, kamu yönetiminden ve eğitim alanına kadar her alanda topyekun köklü reformlar yapması gerekiyor. CHP olarak her alanda yetişmiş insan kaynağımızla biz buna hazırız."
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