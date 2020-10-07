CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "YEP'in enerji sektörü hedefleri net değil"

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'teki enerji başlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, YEP ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılacağı vaadinde bulunulduğunu belirtti.
YEP'te enerji sektörüne dair hiçbir net hedefin yer almadığını öne süren Akın, program ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılacağı vaadinin verildiğine, ancak dışa bağımlılığın devam ettiğine dikkat çekti.
Akın, sıfır atık uygulamalarının, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir çevre bakış açısıyla yaygınlaştırılmaya devam edileceğini söyleyebilmek için üretimde ciddi bir dönüşümün gerektiğini ifade ederek, "YEP'te yer alan ifade yeşil-döngüsel ekonomi anlayışından çok uzaktır. Konuya hala sosyal sorumluluk projeciliği olarak yaklaşılmaktadır. Ne yapılacak? Hangi zamanlama ile neler hedefleniyor, bilinmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
- "İklim değişikliğinde yol haritamız belirli değil"
YEP'teki iklim değişikliği başlığına da değinen Akın, "İklim değişikliği ve diğer riskler ile ilgili olarak diyebiliriz ki, aksiyon planından daha çok niyet beyanı gibi ciddiyeti olmayan program olmuş. İklim değişikliği konusunda ülke olarak henüz yol haritamız belirli değil, sanayinin karbon yükü nasıl azaltılacak, enerji kaynaklı sera gazı emisyonları nasıl azaltılacak? Program bu konularda bir şeyler söylüyor mu? Tabii ki hayır." görüşünü kaydetti.
Enerji, altyapı ve teknoloji finansmanında sermaye piyasası ürünlerinden faydalanabilmek için ülkenin önce yatırım yapılabilir olması gerektiğine işaret eden Akın, Türkiye'nin hala kendi enerji türbinlerini üretmediğini ileri sürdü. Akın, "Neden hidroda, güneşte, rüzgarda ve hatta biyoyakıtta dışa bağımlıyız, bunu önleyecek bir ekonomik program neden oluşturulmamıştır?" diye sordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!